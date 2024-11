COP29 : l'eurodéputée écologiste Marie Toussaint dénonce une "COP de l'égoïsme et de l'aveuglement"

"C'était une COP de l'égoïsme et de l'aveuglement", dénonce dimanche 24 novembre sur franceinfo l'eurodéputée écologiste Marie Toussaint, alors qu'un accord sur la finance climatique a été conclu à la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan après d'âpres négociations. Marie Toussaint estime qu'à travers cet accord "les pays développés ont trahi les pays en développement, les laissant seuls face aux impacts du dérèglement climatique".

L'eurodéputée française critique notamment le montant de l'engagement financier des pays développés, rehaussé à 300 milliards de dollars annuels d'ici 2035, alors que les "besoins sont supérieurs à 1 000 milliards de dollars par an d'ici 2050". Pour Marie Toussaint, cette COP est une "trahison absolue et totale" de la part des pays les plus riches et risque d'entraîner une "perte de confiance absolue entre les différents États et avec la société civile mondiale".

Une "victoire absolue" des énergies fossiles

Marie Toussaint voit par ailleurs dans cette COP29 une "victoire absolue des pays pétro-gaziers et des firmes pétro-gazières, d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, d'Azerbaïdjan, des États-Unis comme Exxon ou d'Europe comme TotalEnergies". Elle critique également le fait que "les énergies fossiles aient disparu du texte, alors qu'elles sont la première cause du dérèglement climatique". Mais cela ne la surprend pas étant donné que cette conférence de l'ONU se soit tenue en Azerbaïdjan.

"Quand on donne les clés des négociations climatiques internationales à une dictature pétro-gazière, on ne peut pas s'attendre à ce que les négociations se passent bien, ni en termes d'ambition pour le climat, ni en termes de solidarité avec les pays du Sud." Marie Toussaint à franceinfo

"Il va falloir redonner une dynamique à ces négociations" lors de la prochaine COP qui doit se tenir au Brésil l'an prochain, prévient l'eurodéputée française. L'écologiste craint cela dit que "ce qui vient de se passer rende plus difficile encore l'obtention d'un accord ambitieux l'année prochaine".