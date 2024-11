COP29 : l'Azerbaïdjan, pays d'accueil controversé

La COP29, grand rendez-vous de la lutte contre le changement climatique, ne s'ouvre pas sous les meilleurs auspices. Elle est organisée en Azerbaïdjan, un pays qui tire ses ressources des énergies fossiles.

L'Azerbaïdjan regorge de gaz et de pétrole, des ressources à l'origine du réchauffement climatique, et qui représentent la fierté nationale du très autoritaire président. Cette année, le choix du pays d'accueil de la COP29 s'est porté sur ce pays, sous la pression de la Russie. "Il y a dans toutes ces négociations une dose d'hypocrisie qui est extrêmement importante", souligne Francis Perrin, directeur de recherche à l'Iris.

L'objectif de l'accord de Paris en danger

L'enjeu principal de cette COP est le montant que les pays responsables de la crise vont verser aux pays victimes. Pour le moment, l'enveloppe s'élève à 116 milliards de dollars par an, et les pays du Sud demandent dix fois plus. Peu de chefs d'État se déplaceront à Bakou, et la victoire de Donald Trump signe sans doute la sortie des États-Unis de l'accord de Paris visant à limiter le réchauffement au plus près d'1,5°C. À l'ouverture de la COP, les Nations unies ont déclaré que cet objectif est en grand danger.

