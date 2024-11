COP 29 : les pays émergents réclament plus d’aides financières pour lutter contre le réchauffement climatique

Après une semaine de débats et de prises de parole, les négociations autour d’un accord entre les pays émergents et les pays du Nord tardent à être signées. Les pays émergents réclament plus de 1 300 milliards de dollars d’aides pour combattre efficacement le changement climatique.

À mi-parcours de la 29e Conférence des Parties sur le Climat (COP 29), les discussions entre pays pauvres et pays riches s'enlisent. Les pays développés sont appelés à payer leur dette climatique, en aidant davantage ceux qui sont les plus fragiles et les plus touchés par le changement climatique. “Avec la crise climatique, nous perdons des ressources essentielles, nous voyons des crises sanitaires se multiplier dans nos communautés”, confie une représentante du Vanuatu (Océanie).

Qui doit payer ?

Pour lutter contre le réchauffement climatique et ses effets sur les populations et la biodiversité, les pays en voie de développement ont demandé 1 300 milliards de dollars aux pays du Nord. C’est dix fois plus que le montant actuel qui leur est versé. Une demande qualifiée de “légitime” par de nombreux experts. Les 198 pays présents à la COP 29 ont jusqu'à vendredi 22 novembre pour trouver un accord.

