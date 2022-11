Changement climatique : comment aider les pays pauvres ?

Les États-Unis et l'Europe se montrent toujours réticents à l'idée d'un mécanisme de réparation envers les pays pauvres, frappés par le changement climatique alors qu'ils polluent moins que les pays riches.

Ils sont loin de polluer autant que les pays riches, et pourtant les pays en développement paient un lourd tribut au réchauffement de la planète. Frappés par les inondations, la sécheresse et la montée des eaux, ils réclament depuis longtemps une aide financière pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, et s'adapter au changement climatique. Pour la première fois, la COP 27, ouverte depuis dimanche 6 novembre en Égypte, accepte de mettre le sujet sur la table des négociations.

Une relation de défiance entre le Nord et le Sud

Les pays riches s'étaient engagés à verser 100 milliards de dollars par an aux pays pauvres dès 2020. Mais cette aide n'a jamais dépassé 83 milliards. De quoi créer une relation de défiance entre le Nord et le Sud. Les États-Unis et l'Europe se montrent toujours réticents à l'idée d'un mécanisme de réparation envers les pays en voie de développement, principalement de peur de s'exposer à des demandes financières colossales.