"Cela nous revient à 11 000 dollars par an" : en Floride, face au changement climatique, les assurances deviennent un produit de luxe

De plus en plus d'Américains n'ont plus les moyens de souscrire une assurance habitation, notamment en Floride, où les prix s'envolent face à l'augmentation des risques de catastrophe naturelle.

Alors que démarre la 29ème conférence annuelle de l'ONU sur le climat, à Bakou en Azerbaïdjan, le président nouvellement élu des Etats Unis, Donald Trump, a fait la promesse de sortir des accords pour le climat et de relancer massivement les forages de pétrole notamment en Alaska ou encore la fracturation hydraulique pour extraire du gaz dans tout le pays.

: à lire aussi Election de Donald Trump : quelles conséquences pour la COP29 et les négociations sur le climat ?

En Floride, le gouverneur Républicain Ron Desantis a lui aussi rayé tout engagement pour lutter contre le réchauffement climatique. Dans cet Etat, les conséquences du changement climatique sont pourtant bien concrètes avec des pluies torrentielles, des inondations et des ouragans à répétition. À tel point qu’assurer sa maison en Floride est devenu hors de prix et inaccessible pour de très nombreux américains.

"C'est trop cher"

Âgée de 82 ans, Hanna habite dans un quartier modeste dans la ville de Fort Lauderdale, sur la côte est de la Floride. Avec les ouragans et inondations à répétition la retraitée n’a pas les moyens d’assurer sa maison. "C’est trop cher. Si je devais payer et prendre une assurance pour ma maison avec une garantie complète contre les inondations et les ouragans cela me coûterait 7 000 dollars par an. Donc ma maison n’est pas assurée."

"Quand j’ai acheté cette maison nous n’étions pas en zone inondable et là je viens de recevoir un courrier qui me dit que je dois m’assurer. Donc tout le monde espère ne pas avoir de catastrophe sur sa maison." Hannah à franceinfo



Attirés par l’immobilier bon marché en Floride, John et Caroline ont vu le prix de leur assurance maison plomber leur budget. Ils ont donc décidé de changer leur plan. "Nous n’allons pas pouvoir rester en Floride. Entre l’assurance pour les ouragans, celle pour la maison et contre les inondations cela nous revient à près de 11 000 dollars par an et ça ne fait que monter."

"Le retour de Trump ne va rien arranger"

Le déni climatique qui s'installe dans le pays et le retour de Donald Trump laissent le couple sans voix.

"Nous enchaînons ici les pluies torrentielles et les inondations. Il y a un mois c’était l’ouragan Hélène Qu’est-ce qu’il faut comme preuve supplémentaire ? Dans 20 ans nous serons sous l'eau." John à franceinfo

"Trump ne croit pas dans le changement climatique ! Ça nous rend malade et son retour ne va rien arranger...", soupire le couple. John et Caroline redoutent désormais de vendre leur maison moins cher qu’ils ne l’ont achetée il y a cinq ans.