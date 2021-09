Environnement : des membres du Giec rencontrent des parlementaires français

Sophie Szopa, coautrice du rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) et directrice de recherche à l'université Paris-Saclay était face à une partie des membres de l'Assemblée nationale, mercredi 22 septembre, pour évoquer l'évolution alarmante du climat. "Je pense qu'aujourd'hui plus aucun membre de l'Assemblée nationale ne remet en cause le réchauffement climatique ni le rôle des activités humaines dans ce changement. Pour ce qui est de l'action, cela reste plus mitigé", explique Sophie Szopa.



Plusieurs années de travail avant la publication d'un rapport

Avant de rendre un rapport, les membres du Giec ont travaillé durant plusieurs années. A la fin de cet exercice, les 195 pays présents au sein du groupe doivent approuver, ligne par ligne, le document. Un membre de chaque pays se porte garant de la parole de sa nation. "Ce qui est dit dans les résumés du Giec devra être respecté par les pays dans une entente commune. On peut regretter qu'il n'y ait pas ce même relais en France, qu'il n'y ait pas ce type d'échanges", ajoute Sophie Szopa.