DIRECT. Emmanuel Macron reçoit les membres de la Convention citoyenne pour le climat pour une "discussion franche"

"Comme nous l'avons déjà dit, l'Observatoire de la laïcité dans sa forme actuelle présente un intérêt. Il est transpartisan, avec des parlementaires de l'opposition et de la majorité, et il est interministériel, avec tous les ministères concernés qui sont représentés en son sein. Cela permet un débat serein, de prendre du recul sur les événements et d'adopter des positions consensuelles. Elles sont pour autant efficaces, elles peuvent se mettre très rapidement en pratique, puisque le Parlement et les administrations sont donc représentés au sein de l'Observatoire."