Convention citoyenne pour le climat : le grand oral d’Emmanuel Macron

Les débats qui ont suivi la rencontre entre le chef de l'Etat, certains membres du gouvernement et les participants de la Convention citoyenne pour le climat ont débuté lundi 14 décembre, en fin d’après-midi. Alexandre Peyrout, journaliste France Télévisions en duplex depuis le Conseil économique, social et environnemental (CESE), évoque un "accueil plutôt frais pour le président de la République". L’un des participants lui a notamment demandé "Êtes-vous climato-cynique ou climato-sceptique ?". Emmanuel Macron tente quant à lui de "justifier des arbitrages à la baisse par rapport aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat, mettant en avant les conséquences de la crise économique, du coronavirus, et de la nécessité d’arbitrages européens avant de prendre quelques décisions".

Les citoyens pas convaincus

Une seule annonce a été faite, concernant la rénovation thermique des logements. Le président de la République propose "la création d’un mécanisme pour aider au financement d’une partie des travaux pour les ménages les plus précaires". Les citoyens ne semblent malgré tout "pas convaincus". "Vous pouvez rentrer dans l’histoire, alors osez", lui aurait notamment lancé l’une des participantes, rapporte Alexandre Peyrout.

