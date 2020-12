Convention citoyenne pour le climat : des chèques alimentaires pour les produits bio

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les fruits et légumes bio sont souvent plus chers que les autres et pas accessibles à toutes les bourses. Le gouvernement a donc retenu l’idée de la Convention citoyenne pour le climat : accorder un chèque alimentaire pour les foyers les plus modestes, à utiliser pour acheter des produits bio ou se rendre chez les producteurs locaux. "Ça serait un soulagement, oui", commente une cliente devant un supermarché, à Lille (Nord).



Accompagner vers le bio

Le ministère de l’Agriculture n’a pas encore fixé les modalités autour de la distribution de cette aide. Les producteurs se réjouissent déjà. "Les gens se font une image du bio plus cher, et je pense que le fait d’avoir mis en place ces chèques pour pouvoir acheter de l’alimentation bio va pouvoir permettre aux gens de se tourner vers ce type de produits", juge Cindy Beghin, productrice d’œufs et de poulets bio. Selon un rapport officiel, cinq millions de personnes bénéficient régulièrement ou ponctuellement de l’aide alimentaire en France.

