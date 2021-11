Climat : un demi-degré supplémentaire aurait de graves conséquences pour la planète

Limiter le réchauffement à 1,5°C ou 2°C d'ici la fin du siècle, la différence parait infime. Et pourtant, les conséquences sur l'homme et la nature d'un demi-degré supplémentaire sont bien plus importantes.

L'érosion des côtes, phénomène notamment subi à Varengeville-sur-Mer, en Normandie, est l'un des effets de la montée des eaux. D'ici à 2010, les océans pourraient monter de 30 à 60 cm avec si la hausse ne dépasse pas 2 degrés, et jusqu'à 60 cm à 1m10 au-delà de 2 degrés. "On s'aperçoit qu'il y a déjà des communes fortement impactées avec un mètre de plus, les dégâts et l'impact humain risquent d'être très importants", souligne Stéphane Costa, géographe, professeur à l'université de Caen Basse-Normandie.



200 millions de décès prématurés

Le recul de la banquise serait beaucoup plus important en cas de réchauffement à 2°C, et le nombre de pics de chaleurs serait bien plus conséquent chaque année. Les impacts sur la nature et l'hommes sont énormes. "À 2°C, ce sont notamment 200 millions de personnes supplémentaires en décès prématurés par rapport à un scénario à 1,5°C", explique Pierre Canet, responsable environnement WWF. Les émissions actuelles de gaz à effet gaz à effet de serre nous amènent à un réchauffement à 2,7°C d'ici à 2100.