Climat : présentation du texte de loi "Climat et Résilience" en Conseil des ministres

Le texte de loi "Climat et Résilience", issu en grande partie des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, a été présenté mercredi 10 février en Conseil des ministres. Et déjà, les premiers sceptiques se font entendre. "Les acteurs du secteur estiment que le compte n’y est pas, que ce texte ne va pas assez loin, pas assez vite, rapporte la journaliste Anne Bourse, en duplex depuis l’Elysée à Paris pour France Télévisions. L’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d’ici 2030, mais même le Conseil économique et social se montre critique."

Texte présenté le 29 mars à l’Assemblée

En effet, la journaliste explique que "l’exécutif peine toujours à convaincre de l’action qu’il mène en matière de lutte contre le réchauffement climatique". Des critiques s’étendraient jusqu’au sein de la majorité, où "des députés de La République en Marche veulent revoir et aller plus loin sur ce texte", qui arrivera à l’Assemblée le 29 mars 2021, précise Anne Bourse. D’ici là, la journaliste prédit des "discussions houleuses".

