Autoroutes : les Français massivement contre la limitation de la vitesse à 110 km/h

On en sait plus concernant l'opposition des Français à la réduction de la limitation de vitesse sur autoroutes à 110 km/h, conformément à la proposition de la Convention citoyenne pour le climat. "À une large majorité, les Français sont contre. 74% des personnes interrogées ne veulent pas d'une limitation de vitesse à 110 km/h sur autoroute. Pour 69% d'entre eux, cette limitation allongerait significativement les temps de trajet. 63% pensent qu'ils auraient du mal à la respecter", explique Anthony Jolly, relayant un sondage. Surtout, 55% pensent que ce serait inefficace d'un point de vue écologique, et 64% estiment que ça ne ferait pas baisser le nombre de morts sur les routes.

Oui à l'écocide

Mais il faut noter que les autres propositions de la Convention citoyenne sont plutôt bien accueillies. 82% sont favorables à la modification de la constitution pour y intégrer la préservation de l'environnement. 74% sont pour la rénovation énergétique obligatoire des bâtiments, et une majorité est favorable aussi à l'instauration de l'écocide. "En clair, de la prison et une lourde amende pour toute action qui causerait une atteinte grave à l'environnement", ajoute le journaliste de France Télévisions sur le plateau du 13 Heures. Reste à savoir si ces mesures seront mises en place.