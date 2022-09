Consommation : une recyclerie d'articles de sport pour leur donner une nouvelle vie

Dans le but de donner une nouvelle vie à des articles de sport, l'association Recyclerie sportive a ouvert des locaux et souhaite mettre en place un atelier de co-réparation.

Ouverte depuis tout juste 48 heures, la Recyclerie sportive de Pauline Trotereau séduit déjà les clients, jeudi 8 septembre. Dans sa boutique, "on récolte des équipements de sport, ensuite, soit on les redistribue en boutique, soit on les répare pour les vendre ensuite ou alors on fait de l’upcycling, c’est-à-dire qu’on en fait autre chose", explique la coordinatrice des lieux. L’objectif de l’association est de sensibiliser au sport zéro déchet, car le secteur génère chaque année 124 000 tonnes de déchets, hors textile.



"Il y a un vrai gâchis"

"Parmi ces 124 000 tonnes, il y a environ 5 % valorisé en réemploi alors qu’on pourrait facilement être à 50 %, donc il y a un vrai gâchis", indique Marc Bultez, cofondateur de la Recyclerie sportive. Le prochain virage que prendra l’association, c’est, à l’automne, l’ouverture d’un atelier de co-réparation dans ses locaux. Elle aimerait aussi prochainement mener des actions de sensibilisation aux enjeux environnementaux.