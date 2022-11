Consommation : des produits français écologiques

Dans la rubrique sur les achats de demain du vendredi 11 novembre, Dorothée Lachaud a présenté des innovations françaises écolo.

Une tasse fabriquée à partir de déchets d’agrumes recyclés, comme des oranges, des citrons, des pamplemousses ou encore des clémentines. "En France, nous en consommons 25 kg par an et par personne. Or, dans la production de jus d’orange, par exemple, la moitié du fruit est jetée. Une start-up marseillaise a donc eu l’idée de récupérer les épluchures, les pépins et leurs résidus d’entreprises locales de jus de fruits. Ils les assèchent, les réduisent en poudre, les font chauffer… ", explique Dorothée Lachaud, sur le plateau du 13 Heures, vendredi 11 novembre. La nouvelle matière créée permet de boire du chaud ou du froid. La tasse a une durée de vie normale. Elle peut même être recyclée ou compostée.



Un pot de fleurs et un compost



Autre produit présenté : un pot de fleurs et un composteur. "Il se divise en deux compartiments qui communiquent. Cette partie peut accueillir des plants de tomates, de courgettes ou encore des plantes ornementales comme ce spathiphyllum", poursuit la journaliste. L’autre partie sert à introduire des épluchures, du carton et surtout des vers de terre fournis avec qui vont transformer les épluchures en compost.