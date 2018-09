Climat : un glacier du Groenland est tombé dans l'océan

"Là, nous avons assisté à un événement remarquable : un énorme morceau s'est détaché du glacier Helheim et est tombé dans l'océan", raconte David Hollande, océanographe de l’université de New York, aux États-Unis. C'est un morceau de glace d'une largeur de 6 kilomètres et de 800 mètres de profondeur qui pèse entre 10 et 14 milliards de tonnes, soit 3% de la masse glacière rejetée dans l'océan. Les chercheurs étudient ce phénomène qui contribue à la hausse du niveau de la mer.

Le niveau des océans augmenterait de 33 à 133 centimètres d'ici un siècle

"Nous avons vu la glace se détacher du sol et tomber dans l'océan. Cette glace qui tombe augmente le niveau de la mer, même légèrement. C'est l'accumulation de ces faits qui peut conduire à une augmentation significative des mers d'ici un siècle", précise David Hollande. D'après les chercheurs du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), le niveau des océans pourrait s'élever de 33 à 133 centimètres d'ici 2100. C'est beaucoup plus que l'estimation précédente.