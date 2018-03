Center Parcs : des implantations contestées

Des parcs de loisirs en pleine nature, un concept sans voiture où les vacanciers peuvent côtoyer des animaux, une piscine géante au décor tropical chauffée à 29 degrés hiver comme été. 30 ans après sa création, le concept fait débat. Le modèle Center Parcs a-t-il fait son temps ? Cinq Center Parcs ont été édifiés en France depuis sa création en 1988. Quatre sont en projet, dont trois (dans le Jura, en Saône-et-Loire et en Isère) sont contestés.

Les collectivités investiront 15 millions d'euros

C'est au coeur du Jura, un des départements les plus froids et plus boisés de France, qu'un nouveau parc devrait voir le jour. Le maire de Poligny s'y voit déjà. Pour l'élu, accueillir ce parc est forcément une bonne affaire pour la commune. Les habitants du secteur sont quant à eux plus septiques. "Il y aura des emplois, mais au détriment de beaucoup de choses qui vont être détruites", se désole un riverain. Le projet a tout de même été adopté par la communauté de communes. Les collectivités investiront 15 millions d'euros selon les estimations du maire. Face à ces oppositions, la société se défend et assure que son parc est écologique. C'est la justice qui aura le dernier mot.





Le JT

Les autres sujets du JT