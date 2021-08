Calvados : des kayaks gratuits pour nettoyer les rives de l'Orne

La chasse aux déchets sur les rives de l’Orne, à Caen (Calvados), c’est un peu comme une chasse au trésor. Il faut bien regarder, et on n’est pas sûr d’en trouver. "Aujourd’hui, c’est plutôt sympa, il n’y a pas beaucoup de déchets, on ne va pas se plaindre qu’il n’y en ait pas beaucoup, mais on essaye d’être à l’affût", explique un adepte. La balade dure deux heures, et est totalement gratuite, à condition que les sportifs garantissent de nettoyer. Armés d’une épuisette, ils s’engagent à faire ce geste pour l’environnement.

L’opération en place jusqu’à octobre

"C’est quand même plus agréable d’être sur une eau propre, sans déchets, c’est une super initiative", poursuit le sportif. Depuis qu’ils ont lancé ces kayaks verts, l’eau est d’ores et déjà plus propre. Le tout grâce à l’initiative de la base nautique "Au fil de l’eau". Les bateaux sont quasiment demandés tous les jours depuis le début de l’opération. Elle se poursuivra jusqu’en octobre, si la météo le veut bien.