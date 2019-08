Calanques : les eaux troubles de Cassis

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Au pied du parc national des Calanques se trouvent la baie de Cassis (Bouches-du-Rhône) et son paysage de carte postale. Mais ici, un plongeur a fait une découverte préoccupante. Une coulée noire opaque se déverse d'un tuyau. Ce sont les eaux traitées par la station d'épuration de Cassis. "On était avec des plongeurs. On est scandalisés. Quand on arrive sur zone, on ne peut pas nier l'évidence qu'il y a un grave problème", explique Michel Nox, le plongeur qui a découvert ces rejets.

Les rejets ne sont pas nocifs pour l'homme et le milieu naturel

La station d'épuration se situe au bord de la mer. À cause d'un incendie survenu il y a quatre mois, les eaux ne sont plus traitées comme avant. La station utilise désormais une dose plus importante de chlorure ferrique, un composé qui donne aux eaux traitées une couleur sombre. C'est inoffensif pour l'être humain selon un expert. Même constat à la mairie : il n'y a pas de danger pour la baignade.

