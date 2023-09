Algues vertes : la plage bretonne du Curnic à Guissény fermée à cause d'une pollution aux algues vertes

L'accès à la plage a été interdit par la préfecture du Finistère mardi, en raison de la dangerosité des émanations d'hydrogène sulfuré issu du pourrissement des algues vertes.

La plage du Curnic, située sur la commune de Guissény au nord-ouest de la Bretagne, a été placée en alerte sanitaire par la préfecture du Finistère en raison d'une pollution aux algues vertes, rapporte France Bleu Breizh Izel mardi 5 septembre, précisant que l'accès à la plage est interdit. Des prélèvements effectués mardi matin par l'association Air Breizh révèlent une présente d'hydrogène sulfuré trop importante : le double du seuil d'alerte fixé par le Haut conseil de la santé publique.

Une odeur d'oeuf pourri

La concentration d'hydrogène sulfuré, issu du pourrissement des algues vertes et reconnaissable à son odeur d'oeuf pourri, pousse la préfecture à "placer ce secteur en alerte au titre du volet sanitaire du plan de lutte contre les algues vertes, pour limiter ces émanations et protéger la population qui pourrait être exposée à ce gaz toxique". D'autres relevés seront effectués et l'alerte ne sera levée qu'au bout de "deux jours francs après la dernière mesure supérieure au seuil d'alerte."

En conséquence, "le préfet invite la population amenée à fréquenter ce lieu à respecter les interdictions et les limitations d’accès édictées par la maire de Guissény", en particulier les "personnes vulnérables et sensibles (femmes enceintes, enfants en bas âge, personnes âgées, insuffisants respiratoires, asthmatiques, etc)".