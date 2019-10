Bouches-du-Rhône : Greenpeace bloque une bioraffinerie Total pour dénoncer la déforestation

L'ONG a bloqué l'entrée du site de La Mède à l'aide de containers dans lequel des militants disposent "de quoi tenir plusieurs jours".

Ils veulent protester contre la déforestation. Des militants de Greenpeace ont bloqué, mardi 29 octobre, l'entrée de la bioraffinerie de la Mède, près de Marseille, où Total produit du carburant à base d'huile de palme. Une cinquantaine de militants sont arrivés vers 6 heures du matin avec deux containers avec "de quoi tenir plusieurs jours", selon le communiqué de l'ONG. Des banderoles ont été déployées, avec les slogans "Déforestation made in France" et "Emmanuel Macron complice". Selon Greenpeace, "l'Asie du Sud-Est a sacrifié des millions d'hectares de forêts à une production d'huile de palme en croissance exponentielle".

L'utilisation massive d'huile de palme dans l'industrie, des carburants aux cosmétiques en passant par l'alimentation, est accusée par les défenseurs de l'environnement de provoquer une déforestation massive et une menace sur la biodiversité des forêts tropicales mondiales. "La raffinerie de la Mède est un haut-lieu de la déforestation importée en France, qui importe 550 000 tonnes d'huile de palme par an, ce qui correspond à 64% de la consommation française", dénonce Clément Sénéchal, chargé de campagne climat et forêt de Greenpeace France.

"Le fournisseur ne respecte pas ses engagements"

Selon Total, la bioraffinerie doit traiter 650 000 tonnes d'huiles et graisses par an et s'approvisionner en huile de palme "durable et certifiée" à hauteur de 300 000 tonnes au maximum. Mais pour Greenpeace, cette certification "ne fonctionne pas, d'autant que l'industriel indonésien auprès duquel Total se fournit ne respecte pas ses engagements zéro déforestation (...) et même si c'était le cas, une telle demande accroît mécaniquement la pression continue sur la terre".

En Asie du Sud-Est et notamment en Indonésie, fin septembre, les ONG ont imputé la responsabilité de vastes feux de forêts aux industriels de l'huile de palme, qui déclenchent des feux pour préparer des parcelles agricoles. En France, 75% de l'huile de palme est consommée sous forme de carburant. La raffinerie d'agrocarburants de La Mède, une des plus grandes d'Europe, a démarré début juillet, employant directement 250 personnes.