Environnement : des bouteilles de champagne moins lourdes

La filière du champagne travaille à un allègement du poids de ses bouteilles, plus lourdes que celles du vin, pour réduire leur impact sur l’environnement.

Au milieu des vignobles champenois, se déroule une petite révolution. D'apparence banale, cette bouteille de champagne en verre est la plus légère au monde. Elle pèse 800 grammes, contre 835 grammes pour les bouteilles traditionnelles, ce qui lui permet de réduire ses émissions de CO2. C'est dans une usine à Oiry (Marne) qu’elle a été mise au point. Ces 35 grammes économisés vont réduire de 4% l’empreinte carbone de chaque bouteille. Pour arriver à les économiser, il a fallu des mois de conception et de tests avant de pouvoir proposer la bouteille aux clients.

Réduire de 80 % son empreinte carbone en 2050

La maison de champagne Telemont a déjà sauté le pas et commercialisera, d’ici 3 ans, 30 000 de ces bouteilles moins lourdes. Le patron de la marque souhaite aller plus loin, il a déjà abandonné tous les papiers cadeau et packaging, à rebours de la filière. Le secteur du champagne a pour objectif de réduire de 80 % son empreinte carbone d’ici 2050.