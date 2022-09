Voyage : une plongée dans les profondeurs de l'océan Arctique

Troisième volet du feuilleton du week-end à Svalbard (Norvège), l’accent est mis sur l’océan Arctique et sur la plongée dans ses profondeurs. Une famille française s’y est aventurée pour y découvrir un écosystème sous-marin.

C’est une plongée dans l’inconnu, un territoire jamais exploré : les profondeurs de l’océan Arctique. Aux Svalbard, un archipel situé entre la Norvège et le Pôle Nord, la famille Bardout a décidé de découvrir les richesses de l’océan Arctique. L’objectif est d’étudier un écosystème sous-marin, où le réchauffement climatique fait de gros dégâts.

Une fonte des glaces accélérée

L’équipe d’Under The Pole pratique la plongée et peut s’aventurer jusqu'à 200 mètres de profondeur grâce à un système de récupération de gaz carbonique. Mais par sécurité, les équipements sont doublés. Ghislain Bardout, co-directeur d’Under The Pole, est un habitué : “C’est des choses qu’on sait faire, qu’on fait tous les jours. Il y a de la rigueur mais pas de tension.” Il est également aux premières loges pour observer les dégâts du réchauffement climatique aux Svalbard, qui a connu une vague de chaleur sans précédent.