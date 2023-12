Voici 23 bonnes nouvelles qui vous ont peut-être échappé en 2023

Pour vous, 2023, c'est une avalanche de mauvaises nouvelles, de la guerre entre Israël et le Hamas en passant par le retour de Donald Trump et l'échec du XV de France au Mondial de rugby ? Franceinfo a trouvé 23 raisons de voir le verre à moitié plein.

Vous vous bouchez les oreilles quand vous allumez la radio le matin ? Vous en êtes arrivés à préférer les pubs aux flashs sur les chaînes d'info en continu ? Vous ne lisez plus que la rubrique Animaux des sites d'infos pour trouver de quoi vous faire sourire dans ce monde de brutes ? Cet article compilant 23 bonnes nouvelles survenues en 2023 est fait pour vous ! Et ce, sans prétendre à l'exhaustivité : on aurait facilement pu trouver 23 bonnes nouvelles dans le seul champ de la médecine par exemple, signe que tout ne va pas si mal...

1 La déforestation de l'Amazonie est en net recul

C'est une conséquence directe de l'élection de Lula à la tête du Brésil : la déforestation du "poumon de la planète" a reculé de plus de 22% en un an, selon les dernières données officielles. Certes, plus de 9 000 km2 de forêts sont passés à la tronçonneuse, ce qui représente quand même l'équivalent d'un département comme la Dordogne. Pour autant, c'est nettement mieux que le record de 13 000 km2 ravagés en 2021, sous le mandat de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro. De plus, Lula a pris ses fonctions le 1er janvier de cette année, quand la mesure annuelle va d'août 2022 à juillet 2023. On pourrait donc avoir un recul encore plus net l'an prochain.

2 L'ONU a enfin un traité pour protéger les océans

Jusqu'à présent, les océans, qui par définition n'appartiennent à aucun Etat, étaient dans l'angle mort des mesures de protection de l'environnement. Il a fallu quinze ans d'âpres négociations, mais l'accord, adopté en juin, est historique. "Ce traité est l'occasion de créer un outil pour atteindre les objectifs de conservation visant à protéger au moins 30% des océans de la planète d'ici 2030", rappelle sur son site le secrétariat d'Etat chargé de la Mer français.

3 Les trains de nuit sont de retour en France et en Europe

Ils semblaient définitivement passés de mode quand les lignes ont fermé les unes après les autres au début des années 2000. Mais la crise climatique a remis au goût du jour les trains de nuit, bien moins polluants que l'avion. Il est désormais possible de s'endormir à Paris et de se réveiller à Berlin, à Aurillac, à Lourdes ou encore à Nice... Et ce n'est que le début : la start-up Midnight Trains entend proposer dès l'an prochain des liaisons vers d'autres grandes villes européennes. Rome, Milan, Madrid et Copenhague figurent sur la liste. Comme on le voit sur cette carte du site Toute l'Europe, c'est le continent en entier qui relance ce mode de transport économique.

4 Les femmes mieux prises en compte par la recherche

Croyez-le ou pas, mais il a fallu attendre 2023 pour qu'on utilise un mannequin au gabarit proche de la moyenne des femmes européennes dans les crash-tests de voiture (et devinez quoi, ça change beaucoup les résultats notamment au niveau des cervicales). C'est en Suède qu'on a eu le déclic. La date d'entrée en vigueur de ces tests remonte à 1970, rappelle l'AFP.

C'est aussi en 2023 qu'on aura eu l'idée brillante d'utiliser un autre liquide que l'eau pour tester les protections hygiéniques, explique The Guardian. L'étude a constaté qu'elles n'étaient pas si efficaces que ça, et figurez-vous que le sang est bien plus dense que l'eau ou les produits bleutés présentés dans les pubs à la télé. Mieux vaut tard...

5 Une flopée d'espèces est réapparue

Entrez ici, les takahés, les échidnés à long bec d'Attenborough (oui, l'espèce été baptisée du nom de David Attenborough, qui a réalisé une pléthore de documentaires animaliers sur la BBC), les bettongies à queue touffue (un joli nom pour qualifier cette sorte de rat-kangourou de retour en Australie), ou encore les Ilex sapiiformis, nom donné à ce houx qu'on pensait disparu depuis deux siècles et retrouvé à côté d'une mégapole brésilienne de six millions d'habitants...

Rappelons tout de même qu'"une espèce de mammifères sur quatre, un oiseau sur sept, plus d'un amphibien sur trois et un tiers des espèces de conifères sont menacés d'extinction mondiale", selon les chiffres de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le saumon atlantique a d'ailleurs rejoint cette liste cette année.

6 Les BD les plus attendues de l'année sont très réussies (et c'est rare)

Les bédéphiles sont en joie cette année avec un nouvel Astérix, un Blake et Mortimer tout frais, un Gaston sorti du formol et un Lucky Luke original. Surtout, contrairement à nombre des précédents opus de ces sagas prolongées après la mort des créateurs, elles sont vraiment très réussies.

Le Astérix de Fabcaro et Conrad surfe avec finesse sur la mode du développement personnel (et bombarde le lecteur de jeux de mots particulièrement réussis). Le Blake et Mortimer de Floc'h, Bocquet et Fromental propose une intrigue hitchcockienne dans une ligne claire élégante. Le Gaston de Delaf réussit l'exploit d'être extrêmement drôle sans singer l'humour de Franquin, tandis que le Lucky Luke de Blutch parvient à trouver des ennemis plus redoutables que les Dalton à coller dans les pattes du cow-boy qui tire plus vite que son ombre, et de cette idée géniale découle un album proprement hilarant). Vous pouvez également y aller les yeux fermés sur le dernier Thorgal.

7 Deux Français ont gagné le prix Nobel de physique

Quand il s'agit de physique, la France cartonne régulièrement en octobre auprès du jury du prix Nobel. Pierre Agostini et Anne L'Huillier ont triomphé pour leurs travaux sur les impulsions lumineuses permettant de regarder à l'intérieur des molécules (ça c'est pour la version courte, si vous voulez entrer dans le détail, on vous a expliqué tout ça dans cette interview avec la lauréate). Ils succèdent à Alain Aspect, sacré l'an dernier pour ses expériences sur des photons intriqués, et à Gérard Mourou, récompensé en 2018 pour sa méthode de génération d'impulsions optiques.

8 Les Rolling Stones ont enfin sorti un nouvel album

Non, les papys du rock ne font pas que recycler leurs tubes éternels dans de lucratives tournées. Mick Jagger a su start (me) up et a su donner satisfaction à leurs hordes de fans. Ce qui n'a pas suffi à give them shelter contre la critique du dernier opus, Hackney Diamonds. "Diamant sans éclat" pour France Culture, "pas bien brillant" commente Le Figaro , mais "pas le pire album" du groupe selon Les Inrocks. Il n'empêche : le plus grand groupe de rock du monde bouge encore à 80 balais passés et cela constitue un joli message.

9 Un film français a gagné la Palme d'or à Cannes

Anatomie d'une chute n'est que le dixième film français à être récompensé par ce Graal cinématographique, deux ans après Titane. Le film de Justine Triet a enchaîné avec une très belle performance au box-office (il a dépassé le million d'entrées en septembre) et une moisson de récompenses internationales (meilleur film européen aux European Film Awards, notamment), en attendant les Golden Globes (quatre nominations) et qui sait, les Oscars, avec une présélection pour l'Oscar du meilleur film international. Cependant, il n'a aucune chance de concourir dans la catégorie du "meilleur film en langue étrangère", puisque la France a préféré y présenter La Passion de Dodin Bouffant.

10 Une grande partie des nappes phréatiques est revenue à un niveau normal

Ce n'était pas gagné, vu que l'année 2023 a encore battu des records de chaleur, mais l'automne très pluvieux – marqué aussi par plusieurs tempêtes dévastatrices et des crues dans le Pas-de-Calais et en Charente – a permis de remplir les nappes phréatiques à un niveau quasiment habituel pour la saison. Alors que 80% des nappes présentaient un déficit inquiétant en février, seules 37% affichaient un niveau inférieur aux normales en fin d'année, comme on peut le voir sur notre tableau de bord. Il existe néanmoins des disparités régionales assez marquées.

11 Les Bleues sont (encore) championnes du monde de handball

A se demander où elles vont mettre leur médaille sur leur cheminée, déjà bien encombrée. Championnes olympiques en titre, les Bleues ont rendu une copie parfaite lors du Mondial organisé en décembre au Danemark, en Suède et en Norvège, en gagnant tous leurs matchs et en signant leur succès par une finale maîtrisée de bout en bout face à la Norvège, pourtant favorite (31-28). C'est le troisième sacre mondial pour les Tricolores et le neuvième en tout pour le handball français.

12 La France également sacrée au championnat du monde de pâté en croûte

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le titre constituait la chasse gardée des Japonais, qui confisquaient la médaille depuis trois ans. Mais le chef parisien Frédéric Le Guen-Geffroy a ramené la croûte à la maison en décrochant le sacre, le 5 décembre avec une recette alléchante composée d'un filet de porc fermier, de foie et de cœur de canard de Barbarie, de ris de veau, de foie gras, de duxelles de girolles, d'une rosace de farce fine de poulet, de canard et de pistache (assez difficile à tenter pour votre réveillon de Nouvel An, mais il existe des recettes plus accessibles). Notez que les Bleus ont même réalisé un triplé dans cette compétition rassemblant la crème de la croûte.

13 La fréquentation des salles de cinéma connaît un redressement spectaculaire en France

Environ 195 millions de tickets vont être vendus cette année, entérinant le retour des cinéphiles dans les salles obscures, attirés surtout par les films américains comme Super Mario, Barbie ou Oppenheimer. Si les niveaux d'avant-Covid ne sont pas encore atteints – l'année 2019 avait été un très grand cru, ce qui complique le jeu des comparaisons –, "on s'approche de cette barre symbolique des 200 millions", se félicite sur franceinfo le président de la Fédération nationale des cinémas français, Richard Patry. Reste à ce que les punaises de lit laissent en paix ceux qui aiment s'asseoir sur les fauteuils rouges.



14 On n'a jamais autant utilisé les énergies renouvelables

Le solaire et l'éolien ont assuré 12% de la production électrique mondiale en 2022 (on a eu le chiffre en avril 2023, donc ça compte dans les bonnes nouvelles de cette année, désolé aux esprits chagrins). C'est du jamais-vu. Combinées ensemble, les énergies renouvelables et le nucléaire "ont atteint 39% de l'électricité mondiale", là aussi un record, selon une étude portant sur 78 pays représentant 93% de la demande électrique mondiale.

Prochain objectif : détrôner le charbon, qui reste en en tête avec 36% de l'électricité mondiale produite en 2022.

15 Le télescope James-Webb nous a envoyé des photos magnifiques

Le complexe nuageux Rho Ophiuchi photographié par le téléscope James-Webb, dans une image transmise par la Nasa le 13 juillet 2023. (GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Certes, ça ne remplacera peut-être pas sur votre frigo la photo de la bouille de votre petit-neveu. Mais cette naissance d'étoiles jaillissant de leur cocon capturée à 390 années-lumières du plancher des vaches a de quoi nous éblouir, non ? Le patron de la Nasa, lui, en tout cas, est aux anges : "En seulement un an, le télescope James-Webb a transformé la vision que l'humanité a du cosmos."

16 De plus en plus de pays agissent pour favoriser la réparation des objets

En France, le gouvernement a annoncé un doublement du bonus réparation pour l'électroménager et l'introduction d'un bonus similaire pour les vêtements cet automne. Concrètement, cela peut aller jusqu'à 60 euros pour une télé, 40 euros pour un aspirateur ou 15 euros pour un fer à repasser, histoire que motiver le Français, et ce, après l'échec d'une première campagne. On vous explique dans cet article comment y avoir droit.

Aux Etats-Unis, le géant Apple a finalement rendu les armes contre un projet de loi du même genre après avoir perdu des années et des millions pour le combattre, rappelle Reuters. De son côté, la Commission européenne a adopté en mars une proposition incitant ses pays membres à se pencher sur le droit à la réparation.

17 Keiona, première drag queen à faire la une de "Elle" en France

La reine c'est elle ! Le 25 août dernier, elle a remporté haut la main le concours Drag Race France diffusé sur France TV et France 2 et, comme promis, elle a gagné sa couverture, ou plutôt ses couvertures, puisque votre nouveau numéro de ELLE voit double pour Keiona. pic.twitter.com/6QQfUBaN85 — ELLE (@ELLEfrance) September 27, 2023

C'est une photo sur le papier glacé du magazine Elle qui a fait beaucoup pour l'inclusivité en 2023. La gagnante de l'émission "Drag Race France", Keiona, y apparaît tout sourire. "Cette couverture historique – et nous en sommes très fières –, c'est tout un symbole, en particulier pour la communauté LGBTQIA+, écrit la directrice, Véronique Philipponnat, dans son éditorial. Parce que l'art du drag, c'est jouer avec les normes de genre, les tordre, les moquer, les réinvestir, et comment ne pas s'amuser avec le genre quand on s'appelle Elle ?"

18 Des enfants sourds ont retrouvé l'audition grâce à une thérapie génique

Cette première mondiale a eu lieu en Chine : un essai clinique mené sur cinq enfants sourds de naissance a permis de rendre l'audition à quatre d'entre eux. Si les scientifiques ont introduit du matériel génétique dans les cellules pour les soigner, d'autres équipes, notamment en France, travaillent sur d'autres méthodes pour s'attaquer aux différentes formes de la surdité.

19 Le covoiturage bat des records

Certes, ça fera peut-être une belle jambe aux travailleurs tassés comme des sardines dans les transports en commun, mais le covoiturage a le vent en poupe dans pas mal de coins de France. En mars, le seuil du million de trajets mensuels domicile-travail réalisés via le partage d'un véhicule a été franchi, soit le double de ce qui avait été recensé en mars de l'année précédente. La prime gouvernementale de 100 euros destinée aux conducteurs les plus assidus y est sans doute pour quelque chose.

20 Hélène Dorion est la première autrice vivante au programme du bac

Jusqu'ici, avoir une œuvre au programme du bac était un privilège réservé aux hommes ou aux femmes mortes. Hélène Dorion brise donc un plafond de verre. Le recueil Mes Forêts de la poétesse québécoise sera au programme pendant trois ans de tous les élèves de première (générale et technologique), aux côtés de Rimbaud, Balzac, Molière, Colette ou encore Olympe de Gouges.

Petit extrait, histoire de mettre un peu de poésie dans ce recueil de bonnes nouvelles :

"Mes forêts sont des greniers peuplés de fantômes

Elles sont les mâts de voyages immobiles

Un jardin de vent où se cognent les fruits

D'une saison déjà passée

Qui s'en retourne vers demain."

Notez qu'il avait fallu attendre 2017 pour que l'oeuvre d'une autrice, La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette, figure pour la première fois au programme du bac L.

21 On a retrouvé une statue de 2 700 ans en Irak

Le taureau ailé de Khorsabad. Ça sonne presque comme le "MacGuffin" d'un prochain film avec Indiana Jones. En l'occurrence, il s'agit d'une statue mésopotamienne représentant un taureau de quatre mètres de haut (et pesant tout de même 18 tonnes), redécouverte dans un petit village près de Mossoul, au nord de l'Irak. Les habitants l'avaient cachée avant l'arrivée des combattants de l'Etat islamique pour la préserver de la destruction. "D'habitude, il n'y a qu'en Egypte ou au Cambodge qu'on fouille des pièces aussi énormes !", se félicite l'archéologue Pascal Butterlin, qui a exhumé la statue.

22 Victor Wembanyama est français (et c'est le haut du panier)

Peut-être qu'au début, vous écorchiez son nom. Mais désormais, Victor Wembanyama, le phénomène du basket mondial, fait partie du paysage sportif français au même titre que Kylian Mbappé ou Kevin Mayer. Le jeune prodige a été "drafté" en premier en NBA tant les prestigieuses franchises américaines se l'arrachaient. Et si son équipe de San Antonio réalise un début de saison chaotique, son talent n'est aucunement remis en question. On a hâte de le voir sous le maillot des Bleus aux prochains Jeux de Paris !

23 Rarement a-t-on eu une aussi belle campagne européenne des clubs de foot français

Les six clubs français engagés dans les différentes compétitions européennes (le PSG, Lens, l'OM, Rennes, Toulouse et Lille) sont toujours qualifiés à l'issue des phases de poules. C'est suffisamment rare pour être signalé : c'est arrivé une seule autre fois, en 2021-22, lors des quinze dernières années.

Toutefois, seuls Paris et le Losc sont pour l'heure directement qualifiés en huitièmes de finale. Pour les quatre autres, il reste encore à franchir l'obstacle des barrages avec un menu corsé pour certains représentants (le Milan AC pour Rennes, Benfica pour Toulouse).