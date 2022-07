Villes et villages fleuris : le respect de l’environnement compte aussi pour le label

La chaleur qui touche la France mercredi 13 juillet n'arrange pas la sécheresse. Des restrictions d'eau touchent une bonne partie du territoire. Les villes sont contraintes de limiter l'arrosage de leurs plates-bandes. Certaines tiennent pourtant à leur label Villes et villages fleuris alors elles cherchent des parades. Reportage à Luneville, en Meurthe-et-Moselle, et à Saint-Galmier, dans la Loire.

Pour gagner ses galons de "Villes et villages fleuris", multiplier les parterres de roses et de géraniums ne suffit pas, il faut aussi respecter l’environnement. Parmi les bons élèves, Luneville (Meurthe-et-Moselle), et Saint-Galmier (Loire). À Lunéville, le jury est à nouveau venu contrôler. Dans la grille d’évaluation, les fleurs ne représentent plus que 30 % de la note de l’année. Dans une cour d’école, le label préconise moins de béton.



Des fleurs moins gourmandes en eau

L’été, les fleurs aussi ont de plus en plus soif. À Saint-Galmier, la part de fleurs annuelles et hors-sol a été réduite, de 80 000 il y a dix ans à 15 000 aujourd’hui, au profit de plantations en pleine terre et d’un mélange réfléchi. Le paillage est systématique pour conserver la fraîcheur des sols. Quant à l’arrosage, il est réduit au strict nécessaire : de deux à trois fois par semaine, selon les massifs. Le label Villes et villages fleuris est actuellement porté par 13 % des communes françaises.