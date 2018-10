VIDEO. Un nid de faucons observé en plein Paris, un fait rarissime

Ces oiseaux ont frôlé l’extinction en Occident et n’avaient pas été observés en Île-de-France depuis 1947. En 2011, un couple de faucons pèlerins s’est pourtant installé en plein cœur du 15ème arrondissement de Paris, et reste placé sous surveillance vidéo. Emmanuel du Chérimont, coordinateur du Groupe Faucon à la Ligue pour la Protection des Animaux (LPO) explique : "Depuis l’interdiction du DDT [un pesticide] et surtout depuis la protection des rapaces en France depuis la loi de 1976, le nombre de faucons pèlerins a globalement augmenté."

Une dizaine de couples "parisiens"

Adaptés à la ville, ces rapaces restent des oiseaux sauvages. La capitale abriterait cependant une vingtaine de couples. Emmanuel du Chérimont développe : "En ville, il peut trouver des immeubles en grande hauteur qui lui rappelle ses falaises et il trouve de l’alimentation." Carnivore, le faucon pèlerin se nourrit notamment de pigeons. Un retour que le coordinateur juge naturel. "On entend trop souvent des idées complètement fausses disant que la mairie de Paris a organisé le retour des pèlerins pour effaroucher les pigeons. C’est entièrement faux, évidemment." Un retour des faucons naturels, donc, mais qui reste pour l’instant très fragile.