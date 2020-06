VIDEO. Serpents Thamnophis, mante religieuse… ces animaux ont une façon étonnante de se reproduire

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Chez les serpents Thamnophis, la femelle libère un phéromone qui attire jusqu'à des centaines de mâles simultanément. La reproduction prend alors la forme d'un immense tas de serpents où chacun tente de pénétrer la femelle. Pour multiplier leurs chances, les mâles possèdent deux pénis. La mante religieuse, elle, pratique le cannibalisme sexuel dans environ 30 % des rapports. Particulièrement vorace, son instinct la pousse à manger, y compris pendant l'acte sexuel. Même décapité, le mâle peut terminer l'accouplement.

Étonnant aussi : pour assurer sa reproduction, le mâle antechinus, un petit marsupial, se laisse mourir. Il mobilise toute son énergie dans l'accouplement cessant de manger et stoppant son système immunitaire. Il peut s'accoupler jusqu'à 12 heures avec une femelle et meurt peu de temps après. Du côté des poissons Lophiiformes, le mâle est comme un parasite qui va s'accrocher à une femelle dès sa naissance. Il fusionne avec elle et s'atrophie, devenant une réserve de sperme à laquelle la femelle aura accès pour se reproduire.