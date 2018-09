VIDEO. Selon Orion Porta, directeur général de Biocoop, 70 nouveaux magasins vont ouvrir cette année.

Numéro 1 de la bio spécialisée, Orion Porta annonce à Jean-Paul Chapel, les grands changements de Biocoop. 30 ans après la création de la coopérative, "il est temps de moderniser notre image" déclare le directeur général. Nouveau logo mais aussi 70 nouveaux magasins qui vont s'ajouter aux 500 déjà existants. "Cette année ce sera une année encore historique puisque chaque année, on bat des records en ouverture de magasins" explique Orion Porta.

"Le moyen qu'on a choisi depuis 30 ans pour développer la bio c'est le commerce, et donc de créer des magasins à proximité des consommateurs pour répondre à la demande de bio" affirme t-il. La coopérative s'appuie sur des valeurs notamment dans le choix de la provenance des produits. Il favorise les circuits courts. " Aujourd'hui on a plus de 6000 fournisseurs qui sont à moins de 150 km de nos magasins".

A la question AFP sur le commerce en ligne, Orion Porta a annoncé que Bioccoop demarrera en 2019 un service en ligne. "On est en train de réflechir à comment créer un modèle de commerce digital mais en gardant le lien humain."

