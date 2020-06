VIDEO. Quasi-immortelles, quasi-indestructibles… Trois formes de vie étranges

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La galère portugaise

Elle ressemble à une méduse. Pourtant, ce n'est même pas un seul animal. La galère portugaise est une colonie de milliers d'animaux. Ce sont des siphonophores, des micro-organismes marins qui s'unissent pour former un superorganisme. La relation entre l'individu et la colonie est la même qu'entre une cellule et un corps : chaque individu est biologiquement spécialisé pour venir former une partie spécifique de la structure de la colonie.

Le blob

Ce n'est ni un animal ni un végétal ni un champignon. Il se présente sous la forme d'une masse qui n'a aucune limite de taille. Placé dans un nouvel environnement, le blob va s'étendre à travers l'espace à la recherche de nourriture. S'il en trouve, il va multiplier les connexions sur ce chemin. En effet, le blob peut partir dans de multiples directions en même temps et créer des réseaux incroyablement complexes.

Le tardigrade

Ce sont les animaux "les plus indestructibles" de la planète. Malgré leur taille d'un demi-millimètre de moyenne, ils peuvent survivre trente ans sans manger et sans boire. Aussi, les températures extrêmes ne leur font pas peur : capables d'endurer jusqu'à 150 degrés environ, ils sont toujours vivants après huit heures plongés à moins 272 degrés.