VIDEO. Quand Hubert Reeves alertait sur la crise climatique

En 2010, l'astrophysicien Hubert Reeves ne cachait pas son inquiétude face au changement climatique. "Moi j'ai des enfants et des petits-enfants et je suis vraiment inquiet de savoir dans quel monde ils vont vivre", expliquait-il. Hubert Reeves se disait déjà très tourmenté, notamment sur la question de l'alimentation et des ressources. "On est précisément déjà dans cette crise qui fait que, à l'échelle de 20 ou 30 ans, on peut se demander ce qu'on va manger ce soir", alertait l'astrophysicien.

Hubert Reeves assurait également que "remonter le courant" allait être de plus en plus délicat. "On a dit longtemps que l'écologie était un truc de riches (…) malheureusement ceux qui sont le plus touchés, ce sont les pauvres", déplorait-il.