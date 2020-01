VIDEO. Pourquoi un million d\'oiseaux marins ont-ils été retrouvés morts ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Un million d'oiseaux marins tués par une vague de chaleur. C'est le triste bilan d'une étude scientifique et la résolution d'un mystère datant de plusieurs années. Entre l'été 2015 et le printemps 2016, 62 000 guillemots de Troïl morts de faim ont été retrouvés sur des plages. Toutefois, il ne s'agissait que d'une infime partie du nombre total de victimes. Près de quatre ans après les faits, des scientifiques estiment le nombre total d'oiseaux morts à près d'un million et donnent des précisions sur les causes.

Une importante vague de chaleur marine en cause

Une vague de chaleur marine apparue en 2013 dans le nord-est de l'océan Pacifique est la responsable de cette hécatombe. Et en 2015, celle-ci s'est intensifiée provoquant un réchauffement de trois degrés sur une zone de 1600 kilomètres carrés et perturbant ainsi les écosystèmes.

Un écosystème complètement bouleversé

Des algues importantes pour la chaîne alimentaire se sont alors raréfiées et d'autres, plus nocives, se sont au contraire multipliées. Des prédateurs comme le saumon, le flétan ou le cabillaud ont vu leur métabolisme changer, les poussant à manger davantage et entrant donc en concurrence avec les oiseaux piscivores. Enfin, la production de phytoplancton a, elle aussi, grandement diminué.