VIDEO. Pourquoi les guêpes parasitent-elles les arbres ?

Parfois, des tumeurs altèrent les troncs d'arbres. Il est possible que des guêpes soient à l'origine de ces excroissances. En effet, pour permettre à leurs larves de se développer, ces insectes n'hésitent pas à avoir recours au parasitisme. Sur la couche externe de l'arbre, elles injectent un œuf et cette opération va générer une modification des cellules du tronc. Des structures variées vont se développer et feront office d'abri et de source de nourriture pour la larve.

Véritable nurserie sur-mesure, les cellules de ce "nid" sont peu toxiques, nourrissantes et préservent la larve de l'environnement extérieure. Ce n'est qu'à l'âge adulte que la guêpe peut finalement sortir de son abri de bois. Dans la plupart des cas, l'arbre tolère ce parasitisme et n'en souffre pas.