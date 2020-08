VIDEO. Pourquoi il ne faut pas tuer les araignées

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cachées sur une étagère, pendues au plafond, grimpant sur la moustiquaire… Où qu’elles soient, les araignées effraient ou dégoûtent les phobiques. Pourtant, la plupart d’entre elles ne vous veulent aucun mal.



Incapables de survivre dans la nature

En France, les principales araignées que l’on trouve dans les foyers sont la Pholque phalangide, la Pholcidae et la Malmighatte des maisons. Et ces espèces sont inoffensives pour l’humain. Peureuses, elles piquent rarement et préfèrent se cacher. Et quand bien même elles tenteraient de vous piquer pour se protéger, elles sont incapables de percer la peau humaine.



Elles passent la plupart de leur temps sur leur toile, sauf en période de reproduction. De plus, elles jouent un rôle important dans l’entretien du logement. Elles mangent en effet des insectes nuisibles pour l’humain, comme les moustiques. Bon à savoir par ailleurs : la présence d’araignées indique que l’environnement est sain, car une araignée ne tisse pas sa toile dans les endroits trop confinés ou trop chauds.

Autre chose à ne pas faire : mettre les araignées à la porte. Ces petites bêtes vivent dans nos maisons et appartements depuis toujours, elles seraient incapables de survivre à l’extérieur ! Si, malgré toutes ces informations, il vous est impossible de cohabiter, essayez de les déplacer vers des endroits isolés, hors de votre vue.