La scène est impressionnante. Sur les images d'une caméra de vidéosurveillance, un nuage d'oiseaux – des carouges à tête jaune – fonce brusquement sur le sol. Lorsqu'il se dissipe, des dizaines de volatiles gisent sur le pavé, comme foudroyés par un mal mystérieux. Cette séquence, filmée le 7 février à Cuauhtémoc (Mexique), a suscité beaucoup de théories dans la presse locale et sur les réseaux sociaux, certains relayant l'hypothèse de produits toxiques ou d'ondes d'une antenne 5G.

"C'est clairement un mouvement de panique", explique l'ornithologue Maxime Zucca, interrogé par franceinfo. Pour cet ancien directeur de la conservation à la Ligue de protection des oiseaux, ces carouges à tête jaune "fuient quelque chose", comme "un prédateur" ou "une fusée d'artifice". Cet oiseau migrateur d'Amérique, à mi-chemin entre le merle et l'étourneau, se déplace toujours en nuage, sans véritable meneur, chaque oiseau suivant ses voisins.

"Ces vols-là ont des déplacements chaotiques. Dans une situation d'urgence, il peut y avoir une prise de décision mauvaise." Maxime Zucca, ornithologue à franceinfo

"Ce sont les limites de l'intelligence collective dans une situation d'effroi. Un peu comme un troupeau de moutons qui se précipitent d'une falaise pour fuir un prédateur", détaille Maxime Zucca.

"Ils se sont crashés"

Pour lui, tout empoisonnement est "complètement exclu". "Une toxicité ne projetterait pas un nuage d'oiseaux vers le sol. Nous aurons des oiseaux morts un peu partout et pas dans une seule rue", justifie-t-il. Quant aux ondes 5G, d'éventuels effets se produiraient "sur du temps long". "Les ondes peuvent provoquer des difficultés à s'orienter, mais pas de la mortalité subite", poursuit Maxime Zucca.

Une analyse partagée par les scientifiques interrogés par The Guardian (en anglais). "D'après cette seule vidéo et sans analyse toxicologique, je pense que la cause la plus probable est que cette nuée d'oiseaux a essayé d'éviter un rapace et a percuté le sol", explique Alexandrer Lees, ornithologue à l'université de Manchester. "On dirait qu'un rapace, comme un faucon pèlerin ou un aigle, était en train de chasser cette nuée, qu'il les a contraint à se rapprocher du sol et qu'ils se sont crashés", abonde l'écologue Richard Broughton.

Ironie de l'histoire, l'intérêt pour ces oiseaux très communs en Amérique de voler en si grand nombre est justement de se protéger des rapaces. "Quand il y en a des milliers comme cela, le rapace n'arrive pas à cibler, il est complètement perdu et la probabilité pour un individu d'être mangé est faible", détaille Maxime Zucca. S'il s'agit bien d'un prédateur, cette tactique ne leur a pas porté chance cette fois-ci.