VIDEO. Pour eux, le temps est venu de construire un monde plus juste et plus humain

"Le temps est venu de passer du libre-échange au juste-échange." De Marion Cotillard à Mélanie Laurent ou encore Samuel Leré… Ils sont nombreux à s'être appropriés l'opération "Le temps est venu", lancée par Nicolas Hulot le 6 mai dernier. Pour eux, la crise que nous traversons doit être le point de départ d'un monde nouveau, plus juste, plus local, plus humain.

Plus de justice sociale

Pour Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, "le temps est venu de donner des moyens importants aux territoires qui veulent agir pour plus d'écologie et de justice sociale". Selon lui, il est nécessaire de mettre en place des plans logements. D'une part pour en finir avec le sans-abrisme. D'autre part, pour rénover les bâtiments publics énergivores.

Le temps du progrès

Le navigateur et skipper François Gabard, lui, estime que le temps est venu pour donner du sens au progrès. Cette intelligence de l'homme mise au service du progrès doit néanmoins, comme il le souligne, se faire "pour le bien des femmes, des hommes et de la nature".

Plus d'indépendance économique

De son côté, le spécialiste en économie mathématique Gaël Giraud estime que la pandémie a exacerbé la vulnérabilité de notre économie "aux chaînes de valeurs internationales à flux tendus, sans stocks, qui ont structuré pendant une trentaine d'années la globalisation marchande". "Si nous voulons récupérer une partie de notre souveraineté, il est grand temps de rapatrier sur notre territoire ces activités stratégiques", estime-t-il.