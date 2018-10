VIDEO. Parade nuptiale du paon, simple moyen de séduction ?

C’est l’un des spectacles naturels les plus harmonieux : la parade nuptiale du paon bleu, autrement appelée “roue du paon“, durant laquelle ce dernier étire ses longues plumes de manière circulaire afin de séduire les femelles. Sa centaine de plumes est garnie de microstructures physiques comme des réseaux de diffraction, des miroirs sélectifs ou des fibres à cristal qui perturbent la réflexion de la lumière et donnent aux plumes différentes couleurs selon l’angle à laquelle elle les frappe. Pour un effet plus hypnotique, le paon secoue son postérieur et fait vibrer ses plumes.

Esthétique, mais pas que

Si ce déploiement est raffiné, il n’est pas qu’esthétique. Ses plumes imposantes induisent un handicap pour ses vols et, de manière générale, ses déplacements. Pour le paon, parader avec un tel handicap lui permet d’indiquer une capacité à le surmonter, et donc, un bon patrimoine génétique.