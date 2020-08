VIDEO. Ni un dauphin, ni une orque… Connaissez-vous la fausse orque ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

On trouve cette espèce dans la plupart des eaux profondes du globe. Contrairement aux dauphins et aux baleines, elle ne possède pas de rostre, ce museau allongé au bout de la tête. Le corps gris foncé de la fausse orque est marqué d'une tache plus claire en forme de "M". Elle mesure entre trois et six mètres de longueur et les mâles adultes peuvent peser jusqu'à deux tonnes. Cet animal grégaire se déplace en larges groupes allant jusqu'à 500 individus, divisés en petits groupes.

Un prédateur redoutable

Bien qu'elle fasse en moyenne deux mètres de moins que l'orque, elle reste néanmoins un prédateur redoutable. La fausse orque chasse principalement des poissons, mais s'attaque parfois à des dauphins, des jeunes requins et des baleineaux. Pour ce faire, elle les assomme grâce à sa puissante queue et les découpe avec ses dents pointues. En poursuivant leurs proies, il n'est pas rare que des fausses orques s'échouent sur les plages. L'espèce n'est pas considérée comme en danger mais plusieurs menaces humaines pèsent sur elle. La fausse orque est en effet chassée pour sa chair dans certaines régions du Pacifique et capturée régulièrement pour les delphinariums car elle est réputée facile à apprivoiser.