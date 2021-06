Une raie qui "sourit" quand on la chatouille, un chien qui se déplace sur ses pattes arrière... Derrière ces vidéos "mignonnes", il y a des animaux qui souffrent. Voilà pourquoi.

La raie qui "sourit"

Qui n'a pas encore vu cette vidéo en apparence cocasse et insolite, montrant une raie qui "sourit" ? En réalité, ce poisson n'est pas en train de rire. Ce qui s'apparente à une paire d'yeux est en fait ses narines. "Une des premières choses qu'on vous apprend quand vous faites de la plongée, c'est de ne pas toucher les animaux. Vous risquez de vous blesser, mais plus important, vous risquez également de blesser l'animal", explique Aaron Shepard, plongeur. Dans le cas de cette raie, Aaron Shepard pointe un cas classique d'anthropomorphisme, soit le fait d'assigner des caractéristiques et des comportements humains à des animaux ou des objets. La durée de survie des raies en dehors de l'eau dépend de leur âge, de leur état corporel ou encore de leur stress.

Les loris qui lèvent les bras

Souvent virales sur les réseaux sociaux, ces réactions sont pourtant celles d'animaux terrifiés. Lorsque l'animal lève ainsi les pattes, c'est parce qu'il essaie de se protéger en sécrétant un venin à l'aide d'une glande à venin située sous ses aisselles. Ce type de vidéos contribue à augmenter la demande de loris comme animaux de compagnie. Une mauvaise nouvelle pour cette espèce puisque 10 des 11 espèces de loris recensés par l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) sont considérés comme menacées.

Les chiens sur leurs pattes arrière

Un chien debout sur ses deux pattes arrière est contre-nature. Il doit être dressé longuement pour y arriver et certains sont battus pour cela. Même lorsque ce n'est pas le cas, maintenir régulièrement cette position peut entraîner des problèmes articulaires.

Le rongeur sous la douche

Une vidéo publiée en 2018 montre un rongeur couvert de savon qui semble se laver. Mais, l'utilisation de savon n'est pas adaptée pour cet animal qui se nettoie habituellement en se léchant. Dans la vidéo, il ne se "douche" pas, il cherche à se débarrasser du produit dont il a été couvert. Le savon peut déclencher chez lui une intoxication ou des irritations.