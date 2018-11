VIDEO. Le serval, un petit félin pas comme les autres

C’est un petit félin peu connu mais qui se détache des autres. Le leptailurus serval, plus simplement appelé serval, se distingue de ses cousins par sa petite taille et la taille de ses pattes et de ses oreilles par rapport au reste de son corps. Ces dernières fonctionnent d’ailleurs comme un radar et détectent facilement les mouvements de ses proies, même souterraines. La taille de ses pattes font de lui le deuxième félin le plus rapide - derrière le guépard - avec une vitesse de course d’environ 80 km/h. Grâce à ces capacités, il a un taux de réussite de 50 % lorsqu’il chasse, une excellente moyenne pour un félin. Ses proies : reptiles, poissons, petits mammifères, oiseaux… Tout ce qu'il peut trouver en Afrique Subsaharienne, son habitat naturel, où sa population est assez élevée contrairement à ses cousins, le guépard et le lion, dont les espèces sont aujourd’hui menacées.