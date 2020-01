VIDEO. Le papillon Greta oto a des ailes transparentes pour se protéger

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

L'apparence fantastique de ce papillon est pour lui une simple question de survie. Si la plupart des papillons possèdent des motifs sur leurs ailes pour se camoufler des prédateurs, le Greta oto mise au contraire sur la transparence. Aussi surnommé le "papillon aux ailes de verre", on le retrouve sur un territoire couvrant l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Ses ailes mesurent de 5,6 à 6,1 centimètres et, à l'exception de nervures noires et de bordures rouge-brun, elles paraissent invisibles.

Un papillon empoisonné

Cette transparence est due à l'agencement des microstructures composant ses ailes, qui permet une faible absorption et réflexion de la lumière, quel que soit l'angle avec lequel elle vient frapper les ailes. Elle passe donc simplement à travers. Mais pour éviter de devenir une proie, le Greta oto possède un autre atout : se nourrissant du nectar de plantes contenant des alcaloïdes toxiques, il stocke ensuite ces toxines dans son corps, le rendant toxique pour des prédateurs comme les oiseaux.

Malgré son apparence féerique, ce papillon est donc pour ses prédateurs un poison volant.