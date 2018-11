VIDEO. Le lézard apode, le grand oublié des reptiles rampants

Il ne fera pas la joie des ophiophobes qui croiseront son chemin. Contrairement aux idées reçues, le serpent n'est pas le seul reptile à ramper pour se déplacer. Le lézard apode est un reptile ayant perdu partiellement ou totalement l'usage de ses pattes au cours de son évolution. Si leur manière de se déplacer les rapproche, le lézard apode se distingue pourtant de ses cousins rampants.

Première caractéristique : le lézard apode possède des paupières et des oreilles extérieures. En opposition au serpent, il est également doté d'un petit corps et d'une longue queue. Autre différence, le lézard apode ne peut pas avaler de proies plus grosses que sa tête. Il va donc se nourrir de petits insectes plutôt qu'avaler de gros animaux, ce qui le mettrait en péril. Il existe de nombreuses espèces de lézards apodes répartis sur tous les continents sauf l'Antarctique.