VIDEO. Le condylure étoilé, un animal au nez aussi étrange que redoutable

Elle est réputée pour sa laideur mais l'appendice nasal du condylure étoilé est en réalité un outil redoutable. Cette espèce de taupe vivant au sud-est du Canada et au nord-est des États-Unis possède un nez aussi étonnant que dangereux : chaque tentacule possède 25 000 récepteurs nerveux soit cinq fois l'équivalent d'une main humaine. Ils bougent tellement rapidement que cette appendice peut toucher 12 objets par seconde.

L'animal s'en sert pour explorer son environnement et trouver de la nourriture car il est quasi-aveugle. C'est le mammifère qui mange le plus vite au monde : grâce à ses tentacules, il lui faut moins de huit millisecondes pour déterminer si une chose est comestible et pour l'avaler. Quand le condylure étoilé mange et quand il fouille, ses tentacules se referment pour protéger son museau.