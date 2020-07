VIDEO. Le chat viverrin, le chat qui adore l\'eau

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Il ressemble à un chat domestique. Mais contrairement à ce dernier, le chat viverrin aime beaucoup l'eau. Il s'agit d'une espèce sauvage de félin plus grande et plus lourde que le chat domestique. Vivant au sud-est de l'Asie, on le trouve principalement dans des zones humides, comme les marais ou les mangroves. Car contrairement à d'autres petits félins, il est particulièrement adapté à l'eau. Sa tête allongée et ses pattes avant partiellement palmées facilitent la nage et la plongée.

Spécialisé dans la chasse aux poissons

Et pour rester au chaud, quelque soit la température de l'eau, il peut compter sur sa fourrure très dense. Autre avantage : même lorsque ses griffes sont rétractées, elles dépassent légèrement de ses pattes, ce qui facilite la pêche. En effet, il est aussi le seul félin spécialisé dans la chasse aux poissons. À la nuit tombée, il attend sur le rivage d'apercevoir un poisson, avant de rapidement plonger la tête la première pour le saisir dans sa gueule et le ramener à terre. Cette méthode de chasse est à l'origine de la taille de sa queue, bien plus petite que celle des autres félins, car il n'a pas besoin de s'en servir comme balancier pour courir après ses proies ou les traquer dans les arbres.

Le chat viverrin est de plus en plus confronté à la présence des humains et entre en concurrence avec eux pour se nourrir. À cause du braconnage et de la destruction de son habitat, l'espèce est considérée comme vulnérable.