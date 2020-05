VIDEO. La reproduction des coccinelles convergentes, un rituel très spécial

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Une fois par an, les coccinelles convergentes se réunissent pour un rituel très spécial. Cette espèce d'Amérique du Nord se nourrit de pucerons. Chaque automne, les pucerons disparaissent à l'arrivée du froid : c'est le signal pour ces coccinelles qu'il est temps de se réunir.

Une fois dans leur vie

S'envolant et se laissant porter par le vent, elles migrent par milliers vers la forêt la plus proche et se rassemblent au même endroit, génération après génération. Les coccinelles convergentes vivent en moyenne moins d'un an. Elles participent donc à ce rituel une seule fois dans leur vie. Elles sont tellement nombreuses, qu'elles peuvent presque recouvrir entièrement un arbre.

Plusieurs partenaires

Les coccinelles convergentes s'accouplent de multiples fois avec plusieurs partenaires. Une femelle peut pondre jusqu'à 500 œufs au cours de sa vie. Une fois la reproduction terminée, elles s'amassent et cessent de bouger : elles entament la diapause hivernale, une sorte d'hibernation où leur activité métabolique est réduite. Elles n'en émergent qu'à l'arrivée du printemps. Les coccinelles repartent alors chacune de leur côté. Et il faudra attendre l'année suivante pour que le rituel recommence...