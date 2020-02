VIDEO. \"La nature est pleine, pleine de merveilles\" : Sir David Attenborough, une vie

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Présentateur, naturaliste, écologiste... David Attenborough est une figure incontournable quand on parle de biodiversité.

Passionné dès l'enfance

Depuis son plus jeune âge, il s'intéresse aux espèces sauvages qui l'entourent. Encouragé par l'archéologue Jacquetta Hawkes, il crée à seulement 7 ans son propre "musée" de papillons. À 11 ans, il vend des tritons et des salamandres au département de zoologie de l'université voisine. En 1945, c'est donc tout naturellement qu'il part étudier la géologie et la zoologie à l'université de Cambridge, où il obtient un diplôme en sciences naturelles.

Le début de la notoriété

Après ses études et deux ans de service militaire, il se lance dans la rédaction de livres de sciences naturelles destinés aux enfants. En 1952, il est embauché comme producteur à la BBC. Deux ans plus tard, il anime la série documentaire Zoo Quest dans laquelle il suit des équipes du zoo de Londres dans leur quête d'animaux sauvages. Il devient une célébrité et contribue peu à peu à l'évolution du reportage animalier. En 1965, après une pause pour entreprendre un doctorat d'anthropologie, il est nommé directeur de la BBC Two. Une clause dans son contrat lui permet néanmoins de continuer à aller tourner aux quatre coins du monde.

Le héros de l'écologie

En 1979, il présente l'une des émissions les plus connues de sa carrière : Life on Earth. Pendant plus de 60 ans, il travaille sur de nombreux programmes TV et documentaires, raflant au passage de nombreuses récompenses. Il est également recordman du plus grand nombre de titres honorifiques au Royaume-Uni et plus de 20 espèces ont été nommées en son honneur. Au fil de ses tournages dans les endroits les plus reculés du globe, il a vite pris conscience de l'importance de la préservation de l'environnement. Un engagement qui n'a cessé de se renforcer depuis cette époque.