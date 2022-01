BRUT

Vous avez sûrement vu ce selfie d'un ranger avec deux gorilles qui posent dans un parc naturel en République démocratique du Congo, devenu viral. Mais les rangers, dans cette partie de l'Afrique, ne s'amusent pas seulement avec les animaux, ils risquent leur vie. Quelques jours après le selfie en question, un ranger du parc naturel voisin de Kahuzi-Biega a été tué par des Pygmées.

Un parc particulièrement dangereux

Le parc national des Virunga en RDC est l'un des plus dangereux au monde. Pendant des décennies, les gorilles des montagnes ont été victimes de braconnage, de la déforestation, de maladies, de guerres civiles. Plus de 600 rangers travaillent à leur protection, risquant parfois leur propre vie.

"De graves menaces pèsent sur le parc"

Des groupes rebelles et des milices contrôlent toujours de grandes parties du territoire. En 2018, cinq rangers et un chauffeur ont été tués dans une embuscade par la milice armée locale. En tout, 175 rangers sont morts en défendant les Virunga au cours des vingts dernières années.

L'exploration pétrolière est une autre menace pour ce site au patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2018, la RDC a autorisé le forage dans une partie des parcs protégés des Virunga et de la Salonga. "Il y a la situation de conflit armé, la pression de plusieurs industries, pétrolière mais pas seulement : il y a aussi l'expansion agricole, l'exploitation minière et d'autres qui menacent le parc", s'inquiète Emmanuel de Merode, directeur du parc national des Virunga.

La population de gorilles en augmentation

Malgré ces menaces, le nombre de gorilles des montagnes augmente : on en compte plus de 1000 en Afrique, dont 60 % dans le parc national des Virunga. Cette augmentation est le résultat d'efforts sans relâche, avec notamment des projets de soutien communautaire, des soins vétérinaires, une coopération transfrontalière entre les gouvernements, et les ONG, et enfin un tourisme régulé.