Vivre dans une maison sur pilotis à 12h de bateau de la première île habitée pendant 2 mois, c'est la vie que mènent ces rangers pour protéger le récif de Tubbataha aux Philippines, classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Voici à quoi ressemble leur quotidien.

Jeffrey David, ranger au parc naturel des récifs de Tubbataha, mentionne: "On a installé la base des rangers ici pour protéger le parc des pêcheurs illégaux." Avant 1988, des pêcheurs venaient piller les ressources avec des techniques destructrices comme la dynamite. Mais depuis 20 ans, les rangers veillent sur cette réserve 24h/24, 7j/7 grâce à des équipements de surveillance. "Ça, c'est notre radar et notre système d'identification automatique. Le radar nous sert à surveiller les déplacements des bateaux", dit Jeffrey David.

Protéger la riche biodiversité marine et aviaire

Bien que vivre sur ce récif isolé puisse sembler monotone, les rangers s'occupent avec diverses activités. "Ça, c'est notre terrain de basket ! On joue quand c'est marée basse et aussi au volley", raconte Jeffrey David. Ils ont même un petit jardin pour les aromates. Leur mission dure 2 mois, avant qu'une autre équipe ne prenne le relais. "Quand on est en service pendant deux mois et après, l'autre équipe prend le relais pour deux mois à nouveau", explique-t-il.

Plus de 600 espèces de poissons, 360 espèces de coraux et 100 espèces d'oiseaux... Grâce aux efforts incessants des rangers, le récif de Tubbataha abrite aujourd'hui une biodiversité exceptionnelle. Les rangers mènent aussi des actions de réintroduction d'espèces comme les fous à pieds rouges.

Le photographe Laurent Ballesta insiste sur l'importance de cette protection: "C'est incomparable avec le reste des Philippines...On sent que ça a été bien protégé." Grâce à l'absence de pêche, des espèces rares comme les mérous géants ou les requins guitares à boucle peuvent s'épanouir à Tubbataha.