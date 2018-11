VIDEO. Il prône le recyclage des objets du quotidien pour limiter l’impact de l’homme sur l’environnement

Adopter un comportement éco-responsable est à la portée de n’importe qui. Julien Vidal, de l’organisation "Ça commence par moi", en est la preuve. Le jeune homme a donné quelques astuces à Brut afin que chacun puisse réduire son impact sur l’environnement, à commencer par le recyclage de nos objets du quotidien. "Quand un Français veut s’équiper en objets, c’est comme s’il faisait 6 allers-retours Paris-New York en avion", déplore-t-il. "Ça, ça émet beaucoup trop de CO2“.

Recycler les objets du quotidien

Plutôt que de jeter nos appareils électroniques à la première panne venue, Julien Vidal conseille d’abord les faire réparer afin d’éviter le gâchis de plusieurs kilos de matériaux encore opérationnels, la construction d’autres appareils ou encore les déplacements contribuant à la mise en place d’une "chaîne" produisant des centaines de kilos de gaz à effets de serre, rejetés dans l’atmosphère.

Privilégier l’occasion

Si la réparation est impossible, Julien Vidal propose de privilégier l’occasion au neuf - en s’équipant dans des endroits comme Les Grands Voisins, à Paris - qui possède un double bénéfice : écologique et social, "puisqu’ils permettent d’employer des personnes qui ont été au chômage pendant longtemps."

La méthode BISOU

Enfin, le jeune homme offre une astuce pour "éviter tous nos achats un peu compulsifs d’objets qui finalement ne nous servent pas à grand chose." La méthode BISOU. "C’est avant chaque achat, se poser la question si on en a vraiment Besoin, Immédiatement, si on n’a pas déjà un objets Semblable à la maison, quelle est l’origine de ce produit et est-ce qu’il est vraiment Utile."

Chaque année, un Français produit en moyenne 354 kilos de déchets et rejette environ 7 tonnes de C02 dans l’atmosphère.