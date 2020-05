VIDEO. En Nouvelle-Calédonie, le combat pour sauver les dugongs de l\'extinction

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

C'est l'un des mammifères les plus étonnants au monde... Mais dans plusieurs régions du monde, le dugong est aussi l'un des mammifères les plus menacés. Cet animal a été chassé très longtemps et intensivement, il a ainsi complètement disparu de certains pays, comme Taiwan.

Une urgence absolue

Pour Marc Oremus, coordinateur du programme marin du WWF en Nouvelle Calédonie, la protection de cette espèce est une urgence absolue. Aujourd'hui, l'IUCN classe le dugong comme une espèce vulnérable à l'échelle globale. "Ce classement, finalement, vient du fait qu'il y a encore énormément de dugongs, un peu plus de 100 000 dugongs vraisemblablement en Australie", explique-t-il. Il poursuit : "Il ne reflète pas vraiment la situation du dugong ailleurs dans le monde, sur sa répartition."

Un animal convoité

Plusieurs caractéristiques rendent cet animal particulièrement vulnérable : son rythme de reproduction lent et sa présence près des côtes, dans les herbiers dont il se nourrit et qu'il entretient. "C'est un animal qui est braconné pour sa viande, c'est vraiment une viande qui est très appréciée ici, par toutes les communautés", s'inquiète Marc Oremus.

Plusieurs moyens de renforcer sa protection

En Nouvelle-Calédonie, le dugong est protégé et sa chasse est interdite depuis 1962. En 2010, un plan d'actions a été mis en place pour œuvrer à sa conservation. Mais malgré cela, sa population est en diminution. Créer des aires marines protégées dédiées à cet animal, réduire la vitesse des bateaux pour réduire les collisions sur certaines zones, renforcer la lutte contre le braconnage, renforcer la surveillance et les contrôles sont autant de moyens pour intensifier la protection de ce mammifère.