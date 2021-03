VIDEO. En Israël, des tortues sont sauvées avec de la mayonnaise

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

De la mayonnaise pour sauver des tortues touchées par une marée noire. C'est l'une des conséquences du déversement d'hydrocarbures qui touchent les côtes libanaises et israéliennes depuis la mi-février 2021. En effet, le goudron peut intoxiquer les tortues et bloquer leur tube digestif. Ainsi, dans ce centre israélien, des tortues survivantes sont soignées à base d'un traitement spécial : de la mayonnaise. En effet, la mayonnaise décompose le goudron et le décolle de la paroi de l'intestin.

Une technique déjà utilisée

Cette technique avait déjà été utilisée en Floride en 2010 face à la marée noire causée par la plate-forme Deepwater horizon. Après l'arrivée des tortues, ce traitement leur est administré pendant plusieurs jours. Les soignants ont également dû retirer le goudron qui couvrait leur corps. Depuis la mi-février, au moins 22 tortues ont été retrouvées sur les plages du pays et la plupart sont mortes de leurs blessures. Des centaines d'autres pourraient avoir été touchées.

Plus de 1000 tonnes de goudron déversées

Plus de 1000 tonnes de goudron ont été déversées sur les côtes israéliennes, et les côtes libanaises ont également été touchées. Selon le ministre israélien de la Protection environnementale, le responsable serait le pétrolier d'une entreprise libanaise, qui reliait l'Iran à la Syrie. Une partie des tortues recueillies ici ont terminé leur traitement et ont pu être nourries de nouveau avec du poisson ou de la salade. Elles doivent encore être surveillées pendant plusieurs semaines.