VIDEO. En Inde, une espèce de tortue survit grâce aux temples hindous

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Les tortues comptent parmi les vertébrés les plus menacés au monde. En 2002, les trionyx noirâtres ont été considérées comme éteintes à l'état sauvage. La population de ces tortues à carapace molle a été décimée par la chasse et la destruction de leur habitat. Pourtant, il semblerait qu'il reste un espoir pour cette espèce et ce, grâce à leur caractère sacré. En effet, on rencontre encore des trionyx dans certains temples hindous, notamment dans le Hayagriva Madhav situé dans l'État d'Assam. Dans ce lieu de pèlerinage, les tortues sont préservées et même choyées. "Les poissons et les tortues sont considérées comme des sortes de dieux", explique Pranab Malakar, le responsable du sanctuaire.

Religion et ONG

Pranab Malakar s'est récemment associé avec l'ONG Good Earth pour mettre en place un programme de reproduction. Depuis plusieurs années, le soigneur aménage leur étang et fait éclore artificiellement les œufs qu'il ramasse dans le sanctuaire. En janvier 2019, ce sont 16 bébés tortues qui ont vu le jour dans le temple et qui ont pu être réintroduits dans un parc naturel situé à proximité.